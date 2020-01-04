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Что такое колядки: история и для чего колядовали на Руси

Добавлено: 04.01.20
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Рубрика: Общество / Культура
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Что такое колядки: история и для чего колядовали на Руси

Новогодние праздники – это предвкушение чуда, вкусная еда, встречи. А еще веселые развлечения, которые любит и взрослые, и дети. Что такое колядки, и как эта традиция связана с Рождеством?


История колядок 
Массовые гуляния на праздники были неотъемлемой частью культуры простого народа. Люди делали себя костюмы животных или сказочных существ, выходили на улицы. Костюмы и маски шили из подручных материалов – кожи, шерсти и использовали дополнительные элементы, к примеру, рога животных.

Считалось, что в доме, куда заходили ряженые, весь год будет царить благополучие. За песни, танцы и добрые пожелания хозяева одаривали гостей, угощали, давали с собой еду и немного денег.

Аналогичные традиции есть и в католичестве. А само название является производной от праздника Коляды – промежутка с Рождества до Крещения. Естественно, сейчас праздничные песенки и пожелания максимально упрощены, а для наших предков каждое слово и фраза носили глубокий сакральный смысл.

Считалось, что славянские колядки помогали изгнать из дома злых духов, защитить от болезней, бед и горестей. Определенный смысл был заложен и в костюмы участников обряда. Так, медведь символизировал собой силу, коза – добро и веселье. Трещотки и бубны использовались, чтобы громкими звуками выпроводить из дома поселившуюся нечисть.

Цель колядования 
Колядки на Руси были одним из самых массовых и любимых народом гуляний. В Сочельник, 6 января, молодежь собиралась в одной избе и делала костюмы. Среди животных лидерами по популярности были медведь, коза, корова и журавль. Часто использовались личины лесной нечисти – русалок, леших, водяных. Девушки менялись одеждой с парнями, чтобы запутать злые силы.

Наряженная толпа ходила по домам, поздравляя хозяев и желая им мира и добра. После импровизированного выступления ряженые получали награду: пироги, сладости, деньги. После завершения праздничного подворового обхода молодежь собиралась опять же в одной избе, лакомилась угощениями и отмечала праздник.

Сейчас колядки – это редкость. Наблюдать эту веселую традицию можно в основном в деревнях и небольших поселках при условии наличия креативного организатора и легких на подъем единомышленников. Нравятся ли вам колядки, и есть ли у вас какие-то особенные рождественские традиции?

Источник: old.fishki.net
Фото: avatars.mds.yandex.net
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