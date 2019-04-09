В Туймазах и Дюртюлях в 2019 году откроются новые детские поликлиники

В 2019 году в Башкортостане первых пациентов примут новые детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



– Для улучшения доступности медицинской помощи жителям малочисленных удалённых сел и деревень в республике будет дополнительно приобретено 27 мобильных комплексов: 7 передвижных флюорографов и 20 передвижных ФАПов, – сообщил и.о. министра. – Переоснащаются современным оборудованием городские сосудистые и онкоцентры. В 18 муниципалитетах в 2019 году будет проведён капитальный ремонт детских поликлиник и роддомов, оснащение их необходимым оборудованием. В Туймазах и Дюртюлях откроют свои двери новые детские поликлиники.

– В первом квартале 2019 года мы впервые отмечаем положительный баланс движения кадров. Прибыло 787 врачей, убыло – 602, прирост составил 185 человек. Что касается среднего медицинского персонала, то там прирост – 216 человек, – сообщил Максим Забелин. – Хорошим подспорьем стали программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В разработке – региональная программа «Башкирский фельдшер», призванная привлечь специалистов на село.

Руководитель Минздрава РБ рассказал об оснащении оборудованием межрайонных медицинских центров.Максим Забелин также доложил, как решается проблема нехватки медицинских кадров. Только в региональные и межмуниципальные центры требуется 219 врачей, из них больше половины – анестезиологи-реаниматологи. Кроме того, нужны неврологи, неонатологи, кардиологи, травматологи, акушеры-гинекологи. Самый большой дефицит врачей (более 34%) в Салавате.