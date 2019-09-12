Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии сохранением здоровья и качеством жизни жителей будет заниматься институт общественного здоровья

В Башкирии сохранением здоровья и качеством жизни жителей будет заниматься институт общественного здоровья

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 127
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии сохранением здоровья и качеством жизни жителей будет заниматься институт общественного здоровья

Институт общественного здоровья и организации здравоохранения планируется открыть на базе действующей ныне профильной кафедры медицинского университета, сообщает сайт Newsbash.ru.

В дальнейшем новая организация поможет создать в республике в рамках национального проекта «Наука» научно-образовательный центр мирового уровня. Научный центр в свою очередь объединит ведущие образовательные организации региона.

Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии

Читайте также:

Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
Сейчас на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения университета готовят не только врачей различных специальностей, которые помимо основных обязанностей занимаются профилактической работой, пропагандой ЗОЖ, но и специалистов в области организации здравоохранения, будущих управленцев.

Функционал будущего института будет куда шире: проведение исследований в области здравоохранения, разработка медицинской документации, внедрение новейших программ обучения для специалистов, сбор аналитических материалов для оценки состояния общественного здоровья, взаимодействие с профессиональными сообществами.
- Задачей института станет не только сохранение здоровья жителей республики, но и повышение качества их жизни, — подчеркнул ректор БГМУ Валентин Павлов.
Примечательно, что будущий институт разместится в здании открытого недавно после реконструкции корпуса №3 БГМУ.

Первую лекцию в новом корпусе для ординаторов по общественному здоровью прочитал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

- Общественное здоровье — то, что определяет продолжительность жизни человека, смертность и еще целый ряд важнейших показателей, — подчеркнул московский гость. - Именно поэтому открытие института является значимым событием в системе здравоохранения и республики, и страны в целом.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии ушла из жизни Ралида Шакирова - бывший заместитель министра здравоохранения республики
Общество
В Башкирии ушла из жизни Ралида Шакирова - бывший заместитель министра здравоохранения республики
В Башкирии планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
Образование
В Башкирии планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
В Башкирии организовано бесплатное обследование в мобильных центрах здоровья
Здравоохранение
В Башкирии организовано бесплатное обследование в мобильных центрах здоровья
Радий Хабиров установил в Правительстве Башкирии час здоровья
Политика
Радий Хабиров установил в Правительстве Башкирии час здоровья
В Башкирии дефицит более двух тысяч врачей
Здравоохранение
В Башкирии дефицит более двух тысяч врачей
В Башкирии предложили открыть научный центр мирового уровня
Образование
В Башкирии предложили открыть научный центр мирового уровня
В Башкортостане планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
Образование
В Башкортостане планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
В Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физической культуры
Общество
В Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физической культуры
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: