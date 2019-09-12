В Башкирии сохранением здоровья и качеством жизни жителей будет заниматься институт общественного здоровья

Институт общественного здоровья и организации здравоохранения планируется открыть на базе действующей ныне профильной кафедры медицинского университета, сообщает сайт Newsbash.ru.





В дальнейшем новая организация поможет создать в республике в рамках национального проекта «Наука» научно-образовательный центр мирового уровня. Научный центр в свою очередь объединит ведущие образовательные организации региона.

- Задачей института станет не только сохранение здоровья жителей республики, но и повышение качества их жизни, — подчеркнул ректор БГМУ Валентин Павлов.

Сейчас на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения университета готовят не только врачей различных специальностей, которые помимо основных обязанностей занимаются профилактической работой, пропагандой ЗОЖ, но и специалистов в области организации здравоохранения, будущих управленцев.Функционал будущего института будет куда шире: проведение исследований в области здравоохранения, разработка медицинской документации, внедрение новейших программ обучения для специалистов, сбор аналитических материалов для оценки состояния общественного здоровья, взаимодействие с профессиональными сообществами.Примечательно, что будущий институт разместится в здании открытого недавно после реконструкции корпуса №3 БГМУ.

Первую лекцию в новом корпусе для ординаторов по общественному здоровью прочитал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

- Общественное здоровье — то, что определяет продолжительность жизни человека, смертность и еще целый ряд важнейших показателей, — подчеркнул московский гость. - Именно поэтому открытие института является значимым событием в системе здравоохранения и республики, и страны в целом.

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