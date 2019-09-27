Как получить электронный полис ОМС

Если вы не суперчеловек, который не знает ни насморка, ни скачков давления, рано или поздно вам придется побывать в поликлинике. А для того чтобы не получить от ворот поворот, необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Этот документ позволяет получать бесплатную медпомощь в государственных поликлиниках, больницах, женских консультациях, роддомах и так далее. Помимо базовых услуг, к которым относятся приемы у врачей и стационарное лечение, полис ОМС гарантирует бесплатную диспансеризацию и набор нужных прививок.





Как получить

Для этого нужно подать заявление в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и выбрать страховую организацию. Заявление можно подать лично, обратившись в один из пунктов выдачи полисов ОМС, через МФЦ или отправить онлайн через портал «Госуслуги».

филиал общества «Макс-М», проспект Октября, 4/2, тел.: +7 (347) 282–36–18;

филиал общества страховая медицинская компания «Астра-металл», ул. Ленина, 33/1, тел.: +7 (347) 286–21–22;

филиал общества «Капитал МС», ул. Менделеева, 128, корп. 1, тел.: +7 (347) 222–84–94;

уфимский филиал общества «Страховая компания «Согаз-мед»», ул. Достоевского, 83/1, тел.: +7 (347) 272–61–47;

башкирский филиал «Спасение-БМСК», ул. Достоевского, 100, тел.: +7 (347) 246–57–79, +7 (347) 273–61–21, +7 (347) 273–48–16;

уфимский филиал общества «СМК Ресо-Мед», ул. Кирова, 31, тел.: +7 (347) 287–23–84;

филиал «Башкортостан» общество «АльфаСтрахование-ОМС», ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 8–800–555–10–01.

— Правда, в Башкирии по пластиковым полисам есть лимит. В приоритете на получение «пластика» — новорожденные, при смене фамилии, и замене полиса старого образца на новый, — пояснил представитель страховой компании «АльфаСтрахование-ОМС».





Разберемся по пунктам.Какие страховые компании есть в Уфе? В столице Башкирии есть выбор: вы можете получить полис в любой из указанных ниже компаний:Информацию о всех пунктах выдачи полисов можно найти на сайте страховой компании или позвонить по телефону.Из документов нужен паспорт или свидетельство о рождении и СНИЛС (при наличии). Заполняете заявление, после чего вам сразу выдадут временное свидетельство — с ним вы уже можете спокойно отправиться в поликлинику или вызвать врача на дом. Ну а постоянный полис вам вручат в течение 45 дней. О готовности сообщат по телефону или пришлют письмо на электронную почту. Проверить, на какой стадии находится процесс, можно на сайте территориального ФОМС.Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте, после чего заполнить электронную форму заявления на получение полиса ОМС и выбрать страховую организацию. После чего в личном кабинете появится сообщение с названием и адресом страховой медицинской организации, куда нужно явиться за временным свидетельством.Ориентировочно через месяц будет готов ваш постоянный полис. С собой возьмите паспорт и СНИЛС.С 2018 года такая услуга появилась и во всех офисах многофункционального центра «Мои документы». Вы можете прийти в ближайшее отделение и подать заявление на получение полиса ОМС. Можно это сделать как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи — через сайт «Госуслуги», на сайте МФЦ или по телефону контакт-центра + 7 (347) 246–55–33.С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Вам сразу дадут временный полис, а постоянный вы получите через 45 рабочих дней.Выбрать подходящий вам офис МФЦ «Мои Документы» (узнать режим работы) можно на официальном сайте Мfcrb.ru в разделе «Офисы РГАУ МФЦ», а также по телефону контакт-центра: + 7 (347) 246–55–33.Когда в семье появляется новорожденный, вы должны получить пакет документов для него. В том числе и полис обязательного медицинского страхования. Это нужно сделать в течение 45 дней со дня получения свидетельства о рождении. До этого времени малыш получает медпомощь по полису мамы.Подать заявление на получение полиса для ребенка можно так же, как и для взрослого: в пункте выдачи полисов страховой компании, через МФЦ или сайт «Госуслуги». Вам понадобятся следующие документы: паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, СНИЛС ребенка (при наличии). Срок изготовления — не более месяца.По сути, только внешним видом.С временным полисом, до получения постоянного, вы можете записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, прикрепиться к поликлинике или посетить ее. Но все это только при личном обращении в медучреждение или по телефону. Электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом» будут доступны, когда вы получите постоянный полис ОМС.По закону полис ОМС нужно предъявлять при обращении за медпомощью (исключение касается экстренной помощи). А если полиса нет? По правилам помощь вам все равно должны оказать, но для этого медучреждению придется обращаться с ходатайством об идентификации вас как застрахованного лица. Поэтому лучше все-таки носить полис с собой — хотя бы копию.Ничего страшного: отправляйтесь за новым. Схема получения такая же, как если бы вы получали впервые. Пишете заявление, сразу же получаете временное свидетельство, а в течение 45 дней — новый полис ОМС. И да, платить за это не нужно.Могу ли я получить помощь по своему полису в другом регионе?

Да, конечно. Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории России. Однако есть разница. В «домашнем» регионе (там, где был выдан документ) вы получаете медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС, а во всех остальных регионах — в рамках базовой программы.



Можно ли сменить страховую организацию?

Страховую компанию можно менять только один раз в год. Но если вы переехали жить в другое место, это правило не действует — ограничений нет.



Как сменить страховую?

Подаете заявление в новую компанию, в день обращения вам выдадут временное свидетельство, а через месяц — постоянный полис ОМС. Но это касается тех, у кого на руках полис старого образца. В новом сразу в день обращения просто сделают отметку о смене страховщика. А всю информацию страховая компания сама отправит в ФОМС.

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