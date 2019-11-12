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"Открытая регистратура" стала доступна в Республиканской детской клинической больнице

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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"Открытая регистратура" стала доступна в Республиканской детской клинической больнице

Условия для безбарьерного общения пациентов с работниками регистратуры созданы в поликлинике после капремонта.


В обновленной поликлинике Республиканской детской клинической больницы будет работать по-новому не только регистратура – расширился холл ожидания, обустроена комфортная зона пребывания маленьких пациентов и их родителей.

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Проект «Открытая регистратура» задуман, чтобы избавиться от очередей и сэкономить время врачей и пациентов. Поэтому здесь установлена система электронной очереди, а у специальной стойки администратора пациенты смогут получить необходимую информацию. Также продумана система документооборота: все карточки теперь хранятся в отдельном помещении, и в день визита пациента уже находятся в кабинете врача.
— Создание комфортной и доступной среды в медучреждениях - один из ключевых аспектов качества и доступности современной медицины. Ремонт, закупка необходимого оборудования, создание новой модели работы медицинских учреждений – все это делается в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», — отметил главврач РДКБ Рустэм Ахметшин.
На недавней встрече с общественниками в Калининградской области президент страны Владимир Путин напомнил, что субъекты РФ должны подготовить программы по модернизации первичного звена здравоохранения до 10 января следующего года.
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Источник: proural.info
Фото: utv.ru
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