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Жители России по закону имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Жители России по закону имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной

Работники в нашей стране по закону имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной. Эта норма закреплена законом № 353-ФЗ от 03.10.2018.


Так, согласно законодательству, каждый работник при прохождении диспансеризации получает право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года. При этом средний заработок за сотрудником сохраняется.

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При этом работники предпенсионного и пенсионного возраста и вовсе имеют право на два рабочих дня один раз в год, также с сохранением зарплаты. Согласовать день прохождения диспансеризации сотрудник обязан заранее, написав письменное заявление. Отсутствие работника, получившего согласие работодателя на освобождение от труда для прохождения медосмотра, отражается в табеле учета рабочего времени.

Обязан ли работник подтвердить, что использовал этот день по назначению, и если да, то какой документ он должен предоставить работодателю? Оказывается, такая обязанность у сотрудника нормативно не установлена, объясняют специалисты. Чтобы исключить нецелевое использование оплачиваемых дней, работодателю дано право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность сотрудника подтверждать использование предоставленного выходного документом, выданным в поликлинике. Так как освобождение от работы для прохождения диспансеризации возможно только по согласованию двух сторон, отсутствие работника в согласованный для диспансеризации день не может считаться прогулом. Даже если работник не предоставит подтверждающего факт прохождения диспансеризации документа. В крайнем случае, если работодатель примет решение «наказать » работника за нецелевое использование такого дня, то лучше ограничиться дисциплинарным взысканием в виде «замечания» или «выговора», поясняют специалисты отдела регулирования социально-трудовых отношений администрации Уфы.

А вот наказание для работодателя, который не захотел предоставить сотруднику день (дни) для прохождения диспансеризации, вполне определенное. Такого работодателя можно привлечь к ответственности по частям 1, 2 статьи 5.27 КоАП РФ. В частности, должностным лицам грозит предупреждение или штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей (за повторное нарушение — штраф от десяти до 20 тысяч рублей, дисквалификация на один-три года); организациям — предупреждение или штраф от 30 до 50 тысяч рублей (за повторное нарушение штраф возрастает до 50-70 тысяч рублей).

Главная цель диспансеризации — сохранить здоровье нации. Прежде всего, диспансеризация направлена на выявление «плохих» болезней, купирование которых на ранних стадиях способно не только улучшить жизнь пациента, но и существенно продлить ее.

  

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Источник: i-gazeta.com
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