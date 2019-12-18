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В России онкобольные смогут получать медицинскую помощь по полису ОМС раньше

Добавлено: 18.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В России онкобольные смогут получать медицинскую помощь по полису ОМС раньше

Об этом сообщил член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.


С 2020 года изменяются сроки ожидания медпомощи для онкобольных. Между начальным подозрением на рак и первым приемом у специалиста-онколога должно проходить не более трех рабочих дней. Ныне действующая норма — пять дней. Улучшаются и права на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Ожидание процедуры компьютерной томографии для онкобольных сокращается с 14 дней до семи».

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что в 2020 году на программу по борьбе с онкологией, которая финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», дополнительно будет выделено 50 млрд рублей. В результате, общие расходы на борьбу с раком составят 120 млрд рублей, что расширит спектр оказываемой медицинской помощи.
«Одно из важнейших нововведений состоит в том, что поддержка онкобольных со стороны страховых медицинских организаций теперь осуществляется не только постфактум — после оказания медицинской помощи в виде профессиональной экспертизы. С этого года страховые представители третьего уровня получили возможность осуществлять сопровождение онкобольных с самого начала процесса лечения. Кроме того, неотъемлемой частью диспансеризации стал онкоскрининг, позволяющий выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях», — отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

В рамках системы ОМС расширяются возможности не только отдельных категорий пациентов, но и всех застрахованных. Более удобными становятся процедуры оформления полиса ОМС. Теперь в интересах граждан срок действия временного свидетельства (полиса) увеличено с 30 до 45 рабочих дней.

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Источник: www.bashinform.ru
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