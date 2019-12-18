В России онкобольные смогут получать медицинскую помощь по полису ОМС раньше
Об этом сообщил член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
С 2020 года изменяются сроки ожидания медпомощи для онкобольных. Между начальным подозрением на рак и первым приемом у специалиста-онколога должно проходить не более трех рабочих дней. Ныне действующая норма — пять дней. Улучшаются и права на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Ожидание процедуры компьютерной томографии для онкобольных сокращается с 14 дней до семи».
В рамках системы ОМС расширяются возможности не только отдельных категорий пациентов, но и всех застрахованных. Более удобными становятся процедуры оформления полиса ОМС. Теперь в интересах граждан срок действия временного свидетельства (полиса) увеличено с 30 до 45 рабочих дней.