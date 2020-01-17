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Минздрав Башкирии: обеспеченность врачами скорой помощи составляет 54,5 процента

Добавлено: 17.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав Башкирии: обеспеченность врачами скорой помощи составляет 54,5 процента

Служба скорой медицинской помощи в Башкортостане укомплектована врачами на 54,5 процента, а средним медперсоналом – на 79,9 процента. Такие данные на правительственном совещании «Здравчас» озвучил министр здравоохранения Максим Забелин.

При этом показатель своевременности доезда бригад «неотложки» составил в 2019 году больше 98 процентов. До 2024 года ведомство планирует создать девять межмуниципальных отделений и десять стационарных отделений скорой помощи. Районные «филиалы» станут размещать в отдельных модульных подстанциях.

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил опробовать модульные сооружения сначала в пилотном режиме и в случае целесообразности, распространить опыт на всю республику.
– Меня волнует буквально несколько тем. Первое – это привлечение врачей и фельдшеров в службу СМП. Далее. В зоне моей ответственности – оказать содействие по технике, прежде всего, автомобилям скорой помощи, - заявил Радий Фаритович. - Третье – организовать взаимодействие со всеми структурами, чтобы врачам комфортно работалось в таких экстремальных условиях. И, конечно, самое главное – время доезда. Прошу держать это на контроле.
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Источник: www.sobkor02.ru
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