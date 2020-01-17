В Башкирии планируют увеличить количество выездных бригад на 25 процентов

Минздрав республики представил Концепцию развития скорой медицинской помощи до 2024 года. На совещании в формате «Здравчас» руководитель ведомства Максим Забелин отметил, что новая программа позволит качественнее и быстрее оказывать медицинскую помощь.







Для этого будет создано 9 межмуниципальных и 10 стационарных отделений «скорой». Кроме того, планируется увеличить численность выездных бригад на 25 процентов. Районные подразделения предлагается размещать в отдельных модульных подстанциях.

- Финансирование заложено в рамках общей сметы минздрава республики. Плюс те программы, которые будут реализовываться в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — это и создание единого цифрового контура, и совершенствование первичной медицинской помощи, это и укрепление материально-технической базы.



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Глава Башкортостана подчеркнул, что для начала нужно поставить одно такое пилотное сооружение. Если оно окажется удобным, можно распространить эту практику на весь регион. Также Радий Хабиров заявил, что республика поддержит реализацию концепции в части обновления автопарка.