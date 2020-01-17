В Башкирии внедрят систему онлайн-мониторинга сбора мусора и вывоза ТБО

В Башкирии вводится автоматизированная система мониторинга сбора и вывоза бытовых отходов. Сегодня в Правительстве прошла видеоконференция на эту тему.
Уже с декабря муниципалитеты приступили к так называемой оцифровке контейнерных площадок. Их вносят в специальную открытую электронную базу с геолокацией. Зафиксировано уже более 10 тысяч точек, это около 60 процентов. Также с февраля в тестовом режиме начнется фотофиксация фактов вывоза отходов.
Андрей Назаров, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан:
«Работа эта очень важна, по всей стране идет реформа и, к сожалению, надо сказать, что в прошлом году Башкортостан не отличался хорошими результатами. Мы были, наверное, в таких "середнячках".
В этом году стоит задача – наверстать упущенное. Причем не в течение года, а уже в начале. В течение года работать с хорошим результатом, чтобы наши жители видели положительные изменения». Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram