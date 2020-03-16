В Башкирии центр Мулдашева включат в выездные десанты врачей

В Башкирии продолжают работать выездные бригады врачей. О результатах их работы с октября 2019 года по март 2020 года рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.







Выезд бригад специалистов был организован в 19 городов республики. На сегодня выездные бригады уже завершили работу в 17 городах.

— На данный момент осмотрено пять тысяч пациентов, из которых более одной тысячи человек направлено на дообследование. 271 пациент направлен на стационарное лечение, 211 — на оказание высокотехнологичной медпомощи. У более 100 человек был пересмотрен диагноз, были даны новые рекомендации по диспансерному наблюдению и лечению, — доложил министр.

— Ожидается охват 55 районов республики. Первый период начнется сразу после празднования 9 мая. Выездное рабочее время работы врачей — со вторника по воскресенье, — уточнил Максим Забелин.

— А почему не участвует мулдашевский центр (Всероссийский Центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант», - прим. ред.)? — спросил Радий Хабиров у министра.

— Что, они не на нашей территории работают? Переговорите с ним, пусть участвует в ваших мероприятиях. Зачем делить: федеральный — не федеральный. Причем тут это? Они все наши врачи, пусть ездят и работают.









Он сообщил, что по окончании работы зимнего десанта запустится уже следующая программа — «Здоровая республика — здоровый регион». Здесь запланирован выезд по шести маршрутам — нефтекамскому, октябрьскому, стерлитамакскому, белорецкому, дуванскому, уфимскому. Работа выездных бригад начнется в мае и завершится в октябре.Отвечая на вопрос Главы республики о том, какая техника используется в работе выездных бригад, Максим Забелин сообщил, что в «поездах здоровья» есть флюрограф, маммограф, передвижные центры от кардиоцентра, стоматологической поликлиники.Максим Забелин попытался объяснить, что центр федеральный, он выезжает по своему графику, отдельно. Но участвовать в работе выездных бригад министерство им все же предлагало. Такой ответ Радия Хабирова не удовлетворил.

Руководитель республики сказал, что нужно обязательно поощрять врачей, которые постоянно участвуют в работе выездных бригад.

— Вносите предложения на их поощрение. Они же отрываются от своих семей.

- Они нас поддерживают, им надо большое спасибо сказать, — отметил Радий Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: с сайта Главы РБ

Особо руководитель республики выделил медуниверситет. Он сказал, что специалисты вуза постоянно принимают участие в работе выездных бригад.