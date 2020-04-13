Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стало известно, в каких клиниках Уфы можно сдать анализ на коронавирус

Стало известно, в каких клиниках Уфы можно сдать анализ на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Стало известно, в каких клиниках Уфы можно сдать анализ на коронавирус

Таких медицинских коммерческих организаций на сегодняшний день всего четыре, все они находятся в Уфе или Уфимском районе. Некоторые из них уже начали проводить тестирование на коронавирус, другие начнут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что цена проверки составляет в среднем 1900 рублей.

В Башкирии дополнительно закупили 550 аппаратов ИВЛ

Читайте также:

В Башкирии дополнительно закупили 550 аппаратов ИВЛ
«Медицинский Центр Меги»
Город Уфа, улица Менделеева, 134/7. Телефон: +7(347) 216-33-33.

«Центр лабораторной диагностики»
Город Уфа, проспект Октября, 83, строение 3. Телефон: +7(917) 343-16-28.

«Исследовательский центр "Лаборатория"»
Уфимский район, село Булгаково, улица Кирова, 9. Телефон: +7(347) 237-86-71.

«МедиаЛаб»
Город Уфа, улица Кирова 44. Телефон: +7(937)164‒60‒95.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobaka.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Список адресов детсадов в Уфе, которые будут работать во время самоизоляции
Образование
Список адресов детсадов в Уфе, которые будут работать во время самоизоляции
Где в Стерлитамаке можно купить медицинские маски
Здравоохранение
Где в Стерлитамаке можно купить медицинские маски
Где можно сдать анализы на коронавирус в Уфе
Здравоохранение
Где можно сдать анализы на коронавирус в Уфе
В Уфе запустили новый маршрут №203 «Микрорайон «Кузнецовский затон» - улица Бельская»
Общество
В Уфе запустили новый маршрут №203 «Микрорайон «Кузнецовский затон» - улица Бельская»
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Уфе в новогодние праздники
Здравоохранение
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Уфе в новогодние праздники
В Уфе на реконструкцию бассейна «Нефтяник» выделят 140 млн рублей
Экономика
В Уфе на реконструкцию бассейна «Нефтяник» выделят 140 млн рублей
Убил одним ударом: в Уфе мужчина расправился с обидчиком
Общество
Убил одним ударом: в Уфе мужчина расправился с обидчиком
В Башкирии дан старт конкурсу на лучшего пропагандиста пожарной безопасности
Общество
В Башкирии дан старт конкурсу на лучшего пропагандиста пожарной безопасности
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: