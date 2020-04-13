Стало известно, в каких клиниках Уфы можно сдать анализ на коронавирус
Таких медицинских коммерческих организаций на сегодняшний день всего четыре, все они находятся в Уфе или Уфимском районе. Некоторые из них уже начали проводить тестирование на коронавирус, другие начнут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что цена проверки составляет в среднем 1900 рублей.
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Город Уфа, улица Менделеева, 134/7. Телефон: +7(347) 216-33-33.
«Центр лабораторной диагностики»
Город Уфа, проспект Октября, 83, строение 3. Телефон: +7(917) 343-16-28.
«Исследовательский центр "Лаборатория"»
Уфимский район, село Булгаково, улица Кирова, 9. Телефон: +7(347) 237-86-71.
«МедиаЛаб»
Город Уфа, улица Кирова 44. Телефон: +7(937)164‒60‒95.
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Источник:
www.sobaka.ru
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