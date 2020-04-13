Стало известно, в каких клиниках Уфы можно сдать анализ на коронавирус

Таких медицинских коммерческих организаций на сегодняшний день всего четыре, все они находятся в Уфе или Уфимском районе. Некоторые из них уже начали проводить тестирование на коронавирус, другие начнут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что цена проверки составляет в среднем 1900 рублей.





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