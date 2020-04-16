Как платно сдать анализ на коронавирус в Башкирии: пошаговое руководство
В Минздраве Башкирии по пунктам рассказали, как сделать платный анализ на коронавирус в частных клиниках республики. На данный момент лишь три учреждения имеют соответствующую аккредитацию для этого: «ЛораК», МЕГИ и «МедиаЛаб». Принимать анализы в скором времени начнет четвертая организация - исследовательский центр «Лаборатория».
В первую очередь необходимо записаться на тест позвонив на горячую линию учреждения. Так как врача вызвать на дом нельзя, необходимо явиться по адресу местонахождения лаборатории. Стоимость теста определяет сама клиника и составит около 1200-1900 рублей. Сдать тест анонимно не получится: необходимо иметь с собой паспорт, с пациентом заключается договор.
— Запись ведется с ограничением по времени, чтобы минимизировать контакты между пациентами. В частных лабораториях имеют право сдавать анализы только те, кто не имеют явных признаков ОРВИ, повышенной температуры, — пояснил главный внештатный специалист минздрава по лабораторной диагностике Фаниль Билалов. — Здесь берется соскоб из полости носа и ротоглотки. Поэтому не нужно сморкаться, не ополаскивать рот, не принимать пищу за последние два часа.Напомним, теперь в Башкирии выезжать из дома можно будет только два раза в неделю. Кроме того, режим полной самоизоляции в Башкирии будет продолжаться, как минимум, до конца мая. Такое заявление сделал Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся сегодня, 16 апреля.
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