Как платно сдать анализ на коронавирус в Башкирии: пошаговое руководство

В Минздраве Башкирии по пунктам рассказали, как сделать платный анализ на коронавирус в частных клиниках республики. На данный момент лишь три учреждения имеют соответствующую аккредитацию для этого: «ЛораК», МЕГИ и «МедиаЛаб». Принимать анализы в скором времени начнет четвертая организация - исследовательский центр «Лаборатория».







В первую очередь необходимо записаться на тест позвонив на горячую линию учреждения. Так как врача вызвать на дом нельзя, необходимо явиться по адресу местонахождения лаборатории. Стоимость теста определяет сама клиника и составит около 1200-1900 рублей. Сдать тест анонимно не получится: необходимо иметь с собой паспорт, с пациентом заключается договор.

— Запись ведется с ограничением по времени, чтобы минимизировать контакты между пациентами. В частных лабораториях имеют право сдавать анализы только те, кто не имеют явных признаков ОРВИ, повышенной температуры, — пояснил главный внештатный специалист минздрава по лабораторной диагностике Фаниль Билалов. — Здесь берется соскоб из полости носа и ротоглотки. Поэтому не нужно сморкаться, не ополаскивать рот, не принимать пищу за последние два часа.



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