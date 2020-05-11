В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

За последние сутки в Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось на 76 человек. Данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.







За весь период пандемии в регионе в целом насчитывается 1567 инфицированных и 15 умерших.



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В России число заразившихся за сутки составило 11 656 человек, также зафиксировано 94 летальных исходов. В целом за период пандемии инфицировались 221 344 человека, 2009 пациентов скончались.За прошедшие сутки, по данным регионального Минздрава, с выздоровлением выписан 1 человек. Всего выписано 436 человек.Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 27. Из них обследованных на COVID-19 – 27. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 6.На сегодняшний день всего проведено 119648 исследований, обследовано 112026 человек. За последние сутки в Республике проведено 3063 исследований, обследовано 2819 человек.Напомним, вчера сообщалось о 84 новых случаях заражения в Башкирии и об одном летальном исходе.