Статистика коронавируса в Башкирии: информация по городам и районам республики

Стало известно количество инфицированных вирусом COVID-19 по городам и районам республики. Данные, приведенные Роспотребнадзором по РБ, соответствуют месту прописки, а не месту фактического нахождения.



Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в следующих районах и городах:







Уфа – 527 человек (+27 за сутки)

Стерлитамак – 55 (+1 за сутки)

Белебей – 87 (+1 за сутки)

Белебеевский район – 24

Уфимский район – 51 (+1 за сутки)

Октябрьский – 39 (+1 за сутки)

Дюртюли – 13

Дюртюлинский район – 2

Кумертау – 24

Альшеевский район – 13

Сибай – 10

Белорецк – 9

Иглинский район – 16 (+1 за сутки)

Кармаскалинский район – 31 (+1 за сутки)

Зианчуринский район – 17

Давлеканово (Давлекановский район) – 23

Бирск (Бирский район) – 20

Ишимбай (Ишимбайский район) – 18

Чишмы (Чишминский район) – 16 (+1 за сутки)

Кушнаренковский район – 26 (+1 за сутки)

Зилаирский район – 3

Калтасинский район – 3

Салават – 39 (+1 за сутки)

Буздякский район – 9

Балтачевский район – 14

Бураевский район – 7

Куюргазинский район – 13 (+1 за сутки)

Нуримановский район – 8



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Миякинский район – 18Агидель – 5Туймазы – 24Туймазинский район – 6Благоварский район – 9Салаватский район – 3 (+1 за сутки)Янаул – 10Янаульский район – 7 (+1 за сутки)Баймак – 10Кугарчинский – 4 (+1 за сутки)Баймакский район – 2Кигинский район – 2Караидельский район – 6Нефтекамск – 238Дуванский район – 3Бакалинский район – 6Мелеуз (Мелеузовский район) – 18Белокатайский район – 3Благовещенский район – 17Федеровский район – 2 (+1 за сутки)Бижбулякский район – 7Ермекеевский район – 5Аургазинский район – 6Татышлинский район – 39Стерлитамакский район – 13Чекмагушевский район – 15 (+4 за сутки)Мечетлинский район – 2Учалы – 9 (+1 за сутки)Учалинский район – 4Хайбуллинский район – 7Межгорье – 2Аскинский район – 5Илишевский район – 15Архангельский район – 2Мишкинский район – 12 (+2 за сутки)Бурзянский район – 2Шаранский район – 6Краснокамский район – 12Стерлибашевский район – 3Гафурийский район – 6Абзелиловский район – 6Прочие: (Челябинская область (Магнитогорск), Республика Дагестан, без определенного места жительства) – 8 (+1 за сутки)На сегодняшний день всего проведено 130617 исследований, обследовано 122620 человек. За последние сутки в Башкирии проведено 5877 исследований, обследовано 5668 человека.



