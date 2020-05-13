Статистика коронавируса в Башкирии: информация по городам и районам республики
Стало известно количество инфицированных вирусом COVID-19 по городам и районам республики. Данные, приведенные Роспотребнадзором по РБ, соответствуют месту прописки, а не месту фактического нахождения.
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в следующих районах и городах:
Уфа – 527 человек (+27 за сутки)
Стерлитамак – 55 (+1 за сутки)
Белебей – 87 (+1 за сутки)
Белебеевский район – 24
Уфимский район – 51 (+1 за сутки)
Октябрьский – 39 (+1 за сутки)
Дюртюли – 13
Дюртюлинский район – 2
Кумертау – 24
Альшеевский район – 13
Сибай – 10
Белорецк – 9
Иглинский район – 16 (+1 за сутки)
Кармаскалинский район – 31 (+1 за сутки)
Зианчуринский район – 17
Давлеканово (Давлекановский район) – 23
Бирск (Бирский район) – 20
Ишимбай (Ишимбайский район) – 18
Чишмы (Чишминский район) – 16 (+1 за сутки)
Кушнаренковский район – 26 (+1 за сутки)
Зилаирский район – 3
Калтасинский район – 3
Салават – 39 (+1 за сутки)
Буздякский район – 9
Балтачевский район – 14
Бураевский район – 7
Куюргазинский район – 13 (+1 за сутки)
Нуримановский район – 8
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Агидель – 5
Туймазы – 24
Туймазинский район – 6
Благоварский район – 9
Салаватский район – 3 (+1 за сутки)
Янаул – 10
Янаульский район – 7 (+1 за сутки)
Баймак – 10
Кугарчинский – 4 (+1 за сутки)
Баймакский район – 2
Кигинский район – 2
Караидельский район – 6
Нефтекамск – 238
Дуванский район – 3
Бакалинский район – 6
Мелеуз (Мелеузовский район) – 18
Белокатайский район – 3
Благовещенский район – 17
Федеровский район – 2 (+1 за сутки)
Бижбулякский район – 7
Ермекеевский район – 5
Аургазинский район – 6
Татышлинский район – 39
Стерлитамакский район – 13
Чекмагушевский район – 15 (+4 за сутки)
Мечетлинский район – 2
Учалы – 9 (+1 за сутки)
Учалинский район – 4
Хайбуллинский район – 7
Межгорье – 2
Аскинский район – 5
Илишевский район – 15
Архангельский район – 2
Мишкинский район – 12 (+2 за сутки)
Бурзянский район – 2
Шаранский район – 6
Краснокамский район – 12
Стерлибашевский район – 3
Гафурийский район – 6
Абзелиловский район – 6
Прочие: (Челябинская область (Магнитогорск), Республика Дагестан, без определенного места жительства) – 8 (+1 за сутки)
На сегодняшний день всего проведено 130617 исследований, обследовано 122620 человек. За последние сутки в Башкирии проведено 5877 исследований, обследовано 5668 человека.
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