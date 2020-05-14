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В Башкирии могут вернуть строгий режим самоизоляции

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии могут вернуть строгий режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил, что в регионе могут вернуть строгий режим самоизоляции. Об этом он сообщил на оперативном совещании по борьбе с коронавирусом. 



«Экономику мы открыли. Понятно, что мы держим у себя в запасе возможности и другого решения. Если у нас ситуация криво и вправо-влево пойдет, то мы снова будем принимать меры по изоляции», — отметил Радий Хабиров. 

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Он добавил, что в республике ожидается увеличение числа заболевших после майских праздников, так как люди «вели себя довольно вольно». Глава Башкирии подчеркнул, что крайне важно сейчас отрабатывать места скопления людей – общественный транспорт, магазины и пр.  

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Источник: gtrk.tv

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