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В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией

В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Башкирии | 16 июн 2020 | 12:55

В Башкирии за прошедшие сутки вирусом COVID-19 заболело 64 пациента. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф, который занимается мониторингом распространения коронавируса.

Уточним, что всего зарегистрировано 4 611 инфицированных. Новых смертельных случаев зарегистрировано не было. Официально от коронавируса скончались 18 человек.  Выздоровело за прошедшие 24 часа 66 человека, всего - 1 940.

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В России насчитано 8 248 новых случаев заболевания, общая численность - 545 458 пациентов. Из них выписаны 294 306, причем  9 767 - за прошедшие сутки. 193 человека погибли от вируса COVID-19. Всего - 7 284.

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Источник: gorobzor.ru

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