В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 125 человек: данные на 19 ноября

В Башкирии за последние два дня резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом.
Так, за прошедшие сутки заразились 125 человек — это новый антирекорд за весь период пандемии в регионе. Таким образом, общее число зараженных сейчас составляет 12 809 человек. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в оперштабе России по борьбе с COVID-19. Предыдущий антирекорд был поставлен позавчера: тогда в регионе зафиксировали 121 случай заражения.
Смертность в регионе также растет. За 24 часа скончались еще два человека. Теперь жертв коронавируса в Башкирии стало 71.
— За сутки выздоровели 56 человек, — уточнили в оперштабе.