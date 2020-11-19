В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 125 человек: данные на 19 ноября

Коронавирус в Башкирии | 19 ноя 2020 | 15:23

В Башкирии за последние два дня резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом.



Так, за прошедшие сутки заразились 125 человек — это новый антирекорд за весь период пандемии в регионе. Таким образом, общее число зараженных сейчас составляет 12 809 человек. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в оперштабе России по борьбе с COVID-19. Предыдущий антирекорд был поставлен позавчера: тогда в регионе зафиксировали 121 случай заражения.







Смертность в регионе также растет. За 24 часа скончались еще два человека. Теперь жертв коронавируса в Башкирии стало 71.



— За сутки выздоровели 56 человек, — уточнили в оперштабе.





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