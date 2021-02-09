В Башкортостане назвали города и районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 09 фев 2021 | 17:14
Минздрав Башкирии сообщил о приросте числа заразившихся коронавирусом в городах и районах республики.
Так, за минувшие сутки наибольшее количество инфицированных COVID-19 зарегистрировали в Уфе — 70 человек. Следом идут три района: Белебеевский (14 новых случаев), Миякинский (11), Туймазинский (10).
От пяти до девяти человек заболело в Октябрьском (девять), в Янаульском районе и Нефтекамске (по шесть случаев), Альшеевском районе и Стерлитамаке (по пять).
По четыре случая опасной инфекции зарегистрировано в Бакалинском и Салаватском районах, по три — в Мелеузовском районе и Кумертау.
В трех районах инфицировано COVID-19 по два человека. В девяти муниципалитетах выявлено по одному новому случаю. Среди них — один город (Сибай) и восемь районов (Балтачевский, Бураевский, Иглинский, Кугарчинский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Шаранский).