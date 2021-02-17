Эксперты прогнозируют наступление третьей волны коронавируса в России

Коронавирус в Башкирии | 17 фев 2021 | 10:29

В России эксперты прогнозируют наступление третьей волны COVID-19. Однако все будет зависеть «от поведения людей». Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-1».







По ее словам, сейчас идет спад заболеваемости коронавирусом. Однако коллективный иммунитет еще не сформирован, барьеров нет, поэтому возможна третья волна.



Но эксперт не дала прогноз по поводу сроков окончания пандемии. Об этом можно будет говорить, когда «число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога», отметила Мелита Вуйнович.

Напомним, ранее врачи-инфекционисты сообщали о появлении британского штамма SARS-CoV-2. Уже в марте в России начнут выявлять больных именно с мутировавшей формой коронавируса. Новый штамм более заразный и передается быстрее, предупреждают врачи.





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