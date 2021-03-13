В Уфе начнет работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Уфа | 13 мар 2021 | 15:28

Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции начнет работу в Уфе с 15 марта. Он будет находится в помещении Башоперы по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1.







Как сообщает пресс-служба Главы РБ, мобильный пункт соответствует требованиям санпина, в том числе — наблюдение за вакцинированными в течение 30 минут после введения вакцины.



Вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК будет хранится в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата: в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C.

Заранее записываться в мобильный пункт на вакцинацию не нужно, сообщают организаторы. Иммунизация желающим будет проводиться в порядке «живой очереди». Время работы пункта вакцинации – в будние дни с 15:00 часов до 20:00.



Добавим, что при прохождении вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой предложат заполнить документы – анкету и добровольное информированное согласие. Врачи проведут медицинский осмотр, на основе которого дается допуск к вакцинации. Все данные заносятся в федеральный регистр вакцинируемых.

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