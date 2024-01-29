Врач-аллерголог рассказала, как обезопасить себя при проведении вакцинации

Ежегодный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусной инфекцией заставляет многих людей задуматься о вакцинации. Однако некоторые опасаются возможных аллергических реакций на вакцины. Врачи дают рекомендации, как минимизировать риск нежелательных последствий.

Аллерголог-иммунолог Ольга Мухина поделилась информацией на эту тему. По ее словам, в России не проводится стандартизированных аллергопроб на лекарственные препараты и вакцины перед их назначением. Однако если у пациента никогда не возникало аллергических реакций на предыдущие прививки, то дополнительное обследование на наличие аллергии не является обязательным.

Мухина отметила, что аллергия чаще развивается не на сам антиген вакцины, а на ее компоненты – консерванты, стабилизаторы. Поэтому пациентам с аллергическими реакциями в анамнезе имеет смысл проконсультироваться с аллергологом для оценки текущего аллергического статуса и возможных рисков. Если будет выявлена аллергия на какой-либо компонент конкретной вакцины, ее введение будет противопоказано, предупредила эксперт.

Автор: Семен Подгорный