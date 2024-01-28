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Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта

Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта

Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему являются одной из основных медицинских проблем современности. Причины их развития могут крыться как в наследственной предрасположенности, так и в неправильном образе жизни людей. Однако питание играет важнейшую роль в профилактике подобных недугов. Известный кардиолог недавно поделилась мнением о том, какой пищевой продукт, по ее мнению, способен укрепить сердце и защитить его от болезней.

В социальных сетях доктор заявила, что орехи — это как раз тот вид еды, который благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Достаточно съедать лишь горсть орехов в день, чтобы избежать многих проблем с сердцем. По словам специалиста, орехи содержат полезные для организма жиры, растительные белки, полифенолы и клетчатку. Употребление орехов снижает уровень холестерина и уменьшает воспалительные процессы.

Кардиолог ссылается на данные нескольких масштабных исследований, результаты которых подтверждают пользу орехов для здоровья сердца. В числе наиболее полезных были отмечены миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки.

Вместе с тем, доктор акцентировала внимание, что для профилактики сердечных заболеваний важно не только употреблять орехи, но и в целом следовать принципам здорового питания, ограничивать потребление насыщенных жиров, регулярно заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек в виде курения и злоупотребления алкоголем. Кроме того, необходим контроль артериального давления и сахара крови.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье сердце инфаркт
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