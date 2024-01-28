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Врач рассказал о забытой многими траве: вылечит от легких до кишечника

Врач рассказал о забытой многими траве: вылечит от легких до кишечника

В условиях современности, когда фармацевтические компании предлагают множество лекарственных препаратов, не стоит забывать о целебной силе природы. Одним из растений, заслуживающих внимания, является исландский мох, или цетрария исландская.

Известный врач-ревматолог и невролог, академик АМТН РФ рассказал о потрясающих свойствах этого растения. По его словам, исландский мох эффективен при лечении заболеваний дыхательной и пищеварительной систем.

Доктор отмечает способность мха быстро облегчать даже сильный кашель при ОРВИ, бронхите, трахеите и других проблемах лёгких. Кроме того, растение благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, помогает при запорах, колите и диарее. Оно также уменьшает тошноту и способствует восстановлению сил организма после болезни.

Для приготовления лечебного отвара специалист предлагает заливать 1/2 чайной ложки слоевищ мха 1 стаканом кипятка, настаивать полчаса-два и пить по 1/3-1/4 стакана до еды 3-4 раза в день. Однако нужно помнить, что исландский мох противопоказан при аллергии, а также беременным и кормящим женщинам. Перед применением растения рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Так, несмотря на широкий арсенал средств современной фармацевтики, стоит обратить внимание на целебную мощь растений, в частности исландского мха с его впечатляющими свойствами для дыхательной и пищеварительной систем. Изучив заключения опытных специалистов, безусловно поймешь, что игнорировать данный природный дар было бы глупо.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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