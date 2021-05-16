Жена Главы Башкирии Каринэ Хабирова не стала делать прививку от коронавируса

16 май 2021 | 15:20

Каринэ Хабирова, отвечая на вопросы пользователей соцсетей о том, почему она не делает прививку от коронавируса, дала довольно неожиданный комментарий.







По словам первой леди республики, она переболела коронавирусом, уточнив, что заболевание протекало в довольно тяжелой форме.



Каринэ Хабирова сообщила также, что у нее сейчас высокий уровень антител. Что касается Радия Хабирова, он делал прививку от ковида.



Напомним, практически на каждой оперативке в правительстве республики Радий Хабиров делает выговор руководителям районов, в которых вакцинация проходит низкими темпами, несмотря на то, что вакцина от ковида двух видов поступает сейчас в Башкирию в достаточных количествах.

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Фото: соцсети