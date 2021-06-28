Врач-инфекционист рассказала, когда онкобольным нельзя ставить вакцину от COVID

19:56, 28 июн 2021

Пройти вакцинацию от коронавируса онкобольные могут только через шесть месяцев после химиотерапии. Такие рекомендации дала врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (главного ковидного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалева.







«Если человек получает химиотерапию, то нужно сделать отсрочку на шесть месяцев, но только отсрочку. Если нет рецидива, то противопоказаний к вакцинации никаких нет», — сказала Москалева.



Врач отметила важность прохождения вакцинации от коронавируса. «Я рекомендую всем идти и делать прививку, не бояться. Если мы хотим вернуться к нашему нормальному существованию, мы должны подумать не только о себе, но и о ближних», — добавила Москалева.

Ранее вирусологи рассказали, когда переболевшим коронавирусом можно делать прививку от COVID-19. Вакцинацию лучше пройти через два месяца. Сразу же после перенесенного заболевания делать этого не стоит.





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