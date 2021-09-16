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Башкортостан находится под угрозой заражения птичьим гриппом

Башкортостан находится под угрозой заражения птичьим гриппом

11:07, 16 сен 2021

Управление ветеринарии по Башкирии проинформировало, что в республике возникла высокая угроза заноса птичьего гриппа, следует из опубликованного на сайте ведомства сообщения. Причинами в управлении назвали вспышки  заболевания в соседней Челябинской области

«Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в России остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрировано 17 вспышек гриппа птиц в 7 субъектах, в том числе в соседнем субъекте с нашей республикой зарегистрировано уже 5 вспышек заболевания среди дикой и сельскохозяйственной птицы», – передается в ветеринарии.

В настоящий момент в ведомстве, чтобы недопустить распространение птичьего гриппа увеличили количество исследований, отбирают пробы продукции птицеводства. Всего в Башкирии во всех категориях хозяйств под угрозой находятся более 12 млн птиц.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
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