В Уфе обнаружили случай завоза опасного гриппа A(H3N2) из Египта

12:29, 18 окт 2022

В Уфе выявили один случай гриппа A подтипа H3N2. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.



«У нас выявлен один завозной случай гриппа, это лабораторно подтверждено. Из Египта к нам привезли», – уточнила спикер.



Чтобы избежать этого заболевания, Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздерживаться от посещения ферм в странах, где регистрируются вспышки заболевания. Также необходимо мыть руки до и после соприкосновения с животными и избегать контакта с зараженными.

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