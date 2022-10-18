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В Уфе обнаружили случай завоза опасного гриппа A(H3N2) из Египта

В Уфе обнаружили случай завоза опасного гриппа A(H3N2) из Египта

12:29, 18 окт 2022

В Уфе выявили один случай гриппа A подтипа H3N2. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

«У нас выявлен один завозной случай гриппа, это лабораторно подтверждено. Из Египта к нам привезли», – уточнила спикер.

Чтобы избежать этого заболевания, Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздерживаться от посещения ферм в странах, где регистрируются вспышки заболевания. Также необходимо мыть руки до и после соприкосновения с животными и избегать контакта с зараженными.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: грипп Уфа
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