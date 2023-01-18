В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о второй волне заболеваемости гриппом и ОРВИ
15:37, 18 янв 2023
В Башкирии с начала эпидсезона выявили 964 случая гриппа. За вторую неделю текущего года зарегистрировано уже 187 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе 118 случаев у детей.
Всего за вторую неделю 2023 года зарегистрировано 30 583 случая заболевания ОРИ и гриппа. Более трети всех заболевших составляют дети, публикует данные региональное управление Роспотребнадзора.
«В пейзаже циркулирующих вирусов гриппа отмечается увеличение доли вируса гриппа В, что свидетельствует о переходе эпидемического сезона во вторую волну с традиционным преобладанием в конце эпидемиологического сезона гриппа В», — уточнили в ведомстве.
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