В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о второй волне заболеваемости гриппом и ОРВИ

15:37, 18 янв 2023

В Башкирии с начала эпидсезона выявили 964 случая гриппа. За вторую неделю текущего года зарегистрировано уже 187 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе 118 случаев у детей.







Всего за вторую неделю 2023 года зарегистрировано 30 583 случая заболевания ОРИ и гриппа. Более трети всех заболевших составляют дети, публикует данные региональное управление Роспотребнадзора.



«В пейзаже циркулирующих вирусов гриппа отмечается увеличение доли вируса гриппа В, что свидетельствует о переходе эпидемического сезона во вторую волну с традиционным преобладанием в конце эпидемиологического сезона гриппа В», — уточнили в ведомстве.

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