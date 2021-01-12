В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается эпидемия гриппа в Башкирии

| 12 янв 2021 | 12:10

Эпидемия гриппа в Башкирии ожидается к началу февраля, предупреждает республиканский Роспотребнадзор.







Как сообщила на оперативном совещании в мэрии замруководителя ведомства Галина Пермина, в настоящее время в регионе отмечается рост числа острых респираторных заболеваний. Пока вирус гриппа не выявлен.





﻿«Ситуация по заболеваемости ОРВИ сейчас находится примерно на уровне прошлого года. Превышение наблюдалось лишь в ноябре. В настоящее время заболеваемость находится на неэпидемическом показателе. Но ждем волны гриппа, который обычно приходил у нас в республике в последние недели января и начале февраля. Думаем, что в этом году рост респираторных инфекций начнется в начале февраля, и в это же время появится вирус гриппа. Как прогнозировала Всемирная организация здравоохранения, ожидаются вирусы гриппа А и В», — сказала Галина Пермина. Заместитель главного санитарного врача по РБ отметила, что в регионе вакцинирована от гриппа большая часть населения (60%). В связи с этим уровень заболеваемости прогнозируется невысоким.

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