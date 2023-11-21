В Минпросвещения рассказали, вернут ли в школы маски и дистант из-за ковида, гриппа и ОРВИ

Рост числа инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и COVID-19, заставляет задуматься о возможном возвращении профилактических мер в школах. Согласно последним данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась во всех возрастных группах на прошлой неделе. В частности, доля вирусов гриппа выросла до 5,18%.

"Закрытие школ или перевод на дистанционное обучение абсолютно точно не предусматривается. Там, где действительно фиксируется значительный подъем заболеваемости, безусловно, вводятся необходимые меры. Но в масштабах всей страны этот вопрос сейчас не рассматривается", - сообщил министр.

Тем не менее, министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что массового введения масочного режима в учебных заведениях не планируется.

По его словам, ношение масок может вводиться локально по решению региональных органов управления образованием, однако системных мер пока не планируется.

В то же время, Роспотребнадзор констатировал рост числа случаев COVID-19 - за последнюю неделю было зарегистрировано более 59 тысяч инфицированных, что на 38% больше по сравнению с предыдущей неделей.





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Автор: Семен Подгорный