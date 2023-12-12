Резкий рост заболеваемости ОРВИ в Башкирии - школьников могут перевести на дистант

Эпидемиологическая ситуация в Башкирии в настоящее время вызывает беспокойство у местных властей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ, за прошедшую неделю отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения.

В частности, было зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев данных заболеваний. При этом почти половина всех заболевших (45,9%) - это дети. По сравнению с предыдущей неделей общий уровень заболеваемости вырос на 11 процентов, что является довольно существенным показателем.

В сложившейся ситуации специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют родителям не отправлять детей с малейшими признаками недомогания в детские сады и школы, а оставлять их дома и при необходимости вызывать врача. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение инфекций среди других детей.

Кроме того, если в каком-либо классе или школе отсутствовать будет более 20 процентов учеников в связи с респираторными заболеваниями, руководство образовательного учреждения вправе принять решение о временном переводе всех школьников данного класса или школы на дистанционное обучение либо о полном приостановлении учебного процесса. Эта мера также будет способствовать сдерживанию распространения инфекции.

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Автор: Семен Подгорный