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Власти Башкирии обещают молодым учителям зарплату от 35 000 рублей

Власти Башкирии обещают молодым учителям зарплату от 35 000 рублей

С 1 января 2024 года в Башкортостане планируется существенно повысить заработные платы молодых педагогов. Об этом в интервью БСТ заявил депутат Государственного Собрания - Курултая республики, бывший руководитель Минобра РБ Айбулат Хажин.

По его словам, если сейчас зарплата начинающих учителей составляет порядка 16-18 тысяч рублей при полной ставке, то после пересчёта с 1 января их средний заработок возрастёт до 35 тысяч рублей и выше.

Напомним, ранее в Уфе прошёл Национальный педагогический форум, на котором поднималась проблема нехватки воспитателей, учителей начальных классов и иностранных языков. В настоящее время остроту кадровой ситуации пытаются снять за счёт увеличения нагрузки действующих педагогов. Однако с нового года, помимо этого, планируется применить ещё одну меру - повышение зарплат молодым специалистам.

Кстати, по последним данным Росстата, по уровню средней заработной платы учителей Башкортостан находится где-то в середине общероссийского рейтинга. А вот соседняя с нами Оренбургская область, министр образования которой недавно заявил, что педагоги "не должны идти в профессию ради больших денег", обошла наш регион по этому показателю.

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Автор: Семен Подгорный
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