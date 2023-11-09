Министр образования разозлил учителей словами о зарплатах

09:33, 09 ноя 2023

Скандальные заявления министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей вызвали волну возмущения в регионе.

На совещании с депутатами Алексей Пахомов прокомментировал предложение выровнять зарплаты педагогов с московскими показателями. По его словам, если повысить оплату труда, то в школы придут работать "за длинным рублем, а не по призванию". Эта фраза министра моментально разлетелась по соцсетям и СМИ, вызвав негодование общественности.

Однако стоит отметить, что Пахомов говорил об этом в контексте обсуждения системы образования в целом. Издание Уфа1 решило уточнить у самого чиновника, действительно ли он имел в виду, что повышать зарплаты учителям не нужно.

Поводом для дискуссии стало предложение депутата Нурлана Мунжасарова о выравнивании доходов педагогов Оренбуржья до уровня Москвы. По его данным, оклад учителя в регионе составляет 8-9 тысяч рублей, чтобы заработать 38 тысяч, приходится брать не менее двух ставок.

В ответ на это Пахомов и заявил, что при повышении зарплат в профессию придут не по призванию, а ради денег. Также он отметил проблему с переработками учителей в одних районах и нехваткой кадров в других. При этом министр подчеркнул, что требования президентских указов о зарплатах педагогов в Оренбуржье выполняются.

Многие восприняли слова чиновника как призыв не повышать зарплаты учителям. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты связались с Алексеем Пахомовым. В беседе с ними Пахомов отметил, что сказанные им слова были неверно истолкованы. Речь шла о кадровом обеспечении системы образования, а не о пределе роста зарплат, уточнил министр.

Пахомов заверил, что в Оренбургской области требования указа президента о зарплатах педагогов выполняются с 2019 года в полном объеме. По его словам, ставить под сомнение установленные главой государства показатели - странная позиция.

45-летний министр возглавляет региональное министерство образования с 2019 года. Он родом из Екатеринбурга, окончил Уральский государственный технический университет, кандидат экономических наук. Согласно декларации за 2021 год, его годовой доход составил 4,8 млн рублей.

Читайте также: Госдума хочет ограничить использование гаджетов в школах

Автор: Семен Подгорный

Фото: Министерство образования Оренбургской области / vk.com