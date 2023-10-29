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Госдума хочет ограничить использование гаджетов в школах

Госдума хочет ограничить использование гаджетов в школах

10:36, 29 окт 2023

В России выступили с необычной инициативой, которая коснется учащихся общеобразовательных учреждений. Речь идет о предложении полностью запретить использование смартфонов и других мобильных устройств во время занятий в школах. Соответствующий проект закона был внесен в Государственную Думу депутатами.

Если данную инициативу примут, школьникам будет позволено пользоваться мобильными телефонами и планшетами на уроках только в учебных целях или в экстренных ситуациях, когда это касается жизни и здоровья ребенка.

Тем не менее предлагаемый запрет коснется далеко не всех учащихся. Если ребенок имеет хроническое заболевание, которое требует регулярного приема лекарств или контроля состояния, лишать его возможности использовать смартфон будет запрещено.

Как сообщили СМИ разработчики законопроекта, вопрос о месте хранения личных гаджетов во время занятий должно определять профильное министерство. Сам закон носит рамочный характер и оставляет ряд вопросов на усмотрение региональных и муниципальных органов управления образованием.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: образование законопроект
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