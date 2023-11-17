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Дума одобрила запрет телефонов в школах и возврат уроков труда

Дума одобрила запрет телефонов в школах и возврат уроков труда

Сегодня было принято важное решение, которое коснется всех школьников России. Депутаты Государственной Думы в первом чтении одобрили поправки в закон об образовании, предусматривающие запрет на использование мобильных телефонов в школах и возвращение обязательных уроков труда.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что депутаты прислушались к мнению граждан и решили доработать законопроект с учетом поступивших предложений. Согласно поправкам, которые планируется внести ко второму чтению, телефоны будут полностью запрещены во время занятий, за исключением экстренных случаев. Также будут возвращены обязательные уроки трудового обучения.

По словам Вячеслава Володина, трудовое воспитание неотъемлемая часть образования, необходимая каждому ребенку. Оно закладывает фундамент для развития и становления личности, а также является залогом будущих успехов. Рассмотрение доработанного законопроекта запланировано на начало декабря.


Автор: Семен Подгорный
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