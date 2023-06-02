Школьников на уроки физкультуры будут допускать по состоянию здоровья

14:10, 02 июн 2023

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании». По информации, полученной от пресс-центра парламента, на основании внесенных поправок педагоги и другие лица смогут оказывать первую медпомощь при имеющейся соответствующей подготовке или навыков. Это становится их правом, а не обязанностью.







Кроме того, допускать ребенка к занятиям физкультурой будут при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Выдача его будет осуществляться на основе результатов профилактических медосмотров. Данная мера предосторожности связана с тем, что подавляющая часть несчастных случаев в школах происходят именно во время занятий физкультурой.





Также, согласно новым правилам, образовательные организации обязаны обеспечивать оказание первой помощи детям во время их пребывания там. Это требование распространяется не только на школы, но и на детские сады.

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Автор: Семен Подгорный