Агрессия родителей и детей выгоняет учителей из школ: депутат Госдумы

Современные учителя все чаще отказываются от работы в школах из-за негативного отношения со стороны родителей и учеников. Многие педагоги сталкиваются с буллингом и травлей как от детей, так и от их родителей.

В частности, школьники активно используют свои смартфоны для съемки и выкладывания видео из класса в социальные сети. Они вырывают из контекста и высмеивают любые неудачные или непонятные им моменты из объяснений учителя. А родители в большинстве случаев встают на сторону детей, перекладывая ответственность и вину на педагогов.

Об этой проблеме заявила депутат Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова на заседании рабочей группы по вопросам травли в школах в Госсобрании-Курултае республики.

По ее словам, сегодня необходимо ввести единые общероссийские правила использования мобильных телефонов в школах. Это поможет хотя бы частично навести порядок и предотвратить травлю со стороны учеников.

"Учителя сегодня не идут работать в школы именно из-за атмосферы, которая там царит. Они не хотят иметь дело с агрессивными родителями и детьми, которые считают себя главными. Эту ситуацию нужно срочно менять, иначе дефицит педагогических кадров будет только усугубляться", - подчеркнула Аиткулова.

По ее словам, выросло целое поколение родителей, которые дома за кухонным столом критикуют и осуждают работу учителей. Таким образом, они формируют негативное отношение к педагогам и у своих детей, снижая их авторитет. А затем сталкиваются с проблемами дисциплины и поведения в собственных семьях.

"Если ребенок идет в школу с установкой, что он там главнее всех, а учителя - это люди, которым не повезло работать с ним, что мы можем сделать в такой ситуации? К сожалению, родителями в последнее время становятся те, кто сам прошел через нашу систему школьного образования, но при этом не понимает важности авторитета учителя и уважения к нему" - отметила Аиткулова.

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Автор: Семен Подгорный