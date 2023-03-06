В Башкирии коронавирус подхватили еще 186 человек

19:18, 06 мар 2023

Информация, предоставленная пресс-службой регионального Министерства здравоохранения, свидетельствует о заражении еще 186 человек коронавирусом в Башкирии за прошедшие сутки.







За период пандемии, начиная с 2020 года, количество заразившихся COVID-19 в регионе достигло 356 230 человек. Сейчас 159 граждан находятся на лечении в ковид-госпиталях Башкирии, включая 109 пациентов в возрасте старше 60 лет. Кроме того, 2 186 человек борются с болезнью дома, из которых 592 являются пожилыми.



За время пандемии с коронавирусной инфекцией успешно справились 347 870 жителей республики, в том числе 230 за последние 24 часа.





Хорошей новостью является то, что за прошедший день не было зафиксировано ни одной смерти от инфекции. Всего с начала пандемии от коронавируса умерло 6 015 человек.



За прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 560 человек (общее число вакцинированных составляет 3 620 698), а второй – 1 748 (3 441 740).

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