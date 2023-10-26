В Башкирии смертельным вирусом заразились 86 человек

10:14, 26 окт 2023

В республике Башкортостан за прошедшие сутки 86 человек заразились коронавирусной инфекцией. О новых случаях заболевания COVID-19 сообщило региональное министерство здравоохранения.

С начала пандемии в Башкирии коронавирусом оказались инфицированы уже 373 715 жителей. По состоянию на 26 октября 109 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят стационарное лечение, из них 58 человек — люди пожилого возраста. Еще 1022 пациента лечатся амбулаторно, в том числе 498 граждан в возрасте 60+. За прошедшие сутки вирус победили 40 человек.

К сожалению, смертельное заболевание унесло жизни уже 6109 жителей РБ. Только за последние сутки от коронавируса скончался один человек.

Автор: Семен Подгорный