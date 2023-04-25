В Минздраве Башкирии сообщили актуальные данные о заболевших COVID-19

11:48, 25 апр 2023

Еще 152 человека заболели COVID-19 в Башкортостане за последние 24 часа. Информацию об этом передали в региональном Минздраве.



В целом с начала пандемии коронавируса в РБ было зафиксировано свыше 363 600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



"В настоящее время в больницах проходят лечение 176 пациентов, большая часть из них – люди пожилого возраста. Около 1 500 пациентов проходят лечение амбулаторно, из них свыше 500 - граждане старше 60 лет. За истекшие сутки было выписано 210 человек", - резюмировали в Министерстве здравоохранения Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный