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Взрывной рост заболевших коронавирусом в Башкирии

Взрывной рост заболевших коронавирусом в Башкирии

11:15, 21 май 2023

Согласно данным Министерства здравоохранения Башкирии, в течение прошедших 24 часов было зарегистрировано 98 новых случаев заболевания COVID-19.



По состоянию на 21 мая количество заболевших составило более 2 800 человек. Из них 1 673 заболели с 1 по 10 мая, а 1 129 с 11 по 20 мая. Самое большое количество заразившихся инфекцией в этом месяце было зафиксировано 2 мая – свыше 194 человек. С 12 мая ежедневный прирост количества заболевших начал снижаться, и в этот день заболело 124 пациента.


Сейчас в условиях стационара лечение проходят 139 пациентов, из которых 88 – пожилые люди старше 60 лет. В амбулаторных условиях медпомощь получают 1 270 граждан, включая 277 человек в возрасте 60 лет и старше.

За истекшие сутки выписались с выздоровлением 80 пациентов. За это время не было зафиксировано ни одного смертельного случая от этого опасного заболевания. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали более 6058 человек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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