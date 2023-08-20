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Минздрав Башкирии сообщил данные о зарплате медиков

Минздрав Башкирии сообщил данные о зарплате медиков

12:04, 20 авг 2023

Минздрав Республики Башкортостан представил информацию о величине зарплаты медицинских специалистов за прошедший 2022 год.

Согласно официальным данным, среднегодовой заработок врачей с высшим медицинским образованием в предыдущем году составил более 77 538 рублей. Это на 5 000 рублей больше, чем в предыдущем году (в 2021 году – более 72 444 рублей).

Зарплата медицинского персонала среднего звена составил более 39 108 рублей, в то время как младшие медработники получали в среднем 38 746 рублей. В сравнении с 2021 годом, их средние заработные платы составили 37 191 рублей и 36 631 рублей соответственно.

В Башкирии увеличился средний размер начисленной зарплаты

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В Башкирии увеличился средний размер начисленной зарплаты

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Автор: Семен Подгорный
Теги: зарплата
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