Минздрав Башкирии сообщил данные о зарплате медиков
12:04, 20 авг 2023
Минздрав Республики Башкортостан представил информацию о величине зарплаты медицинских специалистов за прошедший 2022 год.
Согласно официальным данным, среднегодовой заработок врачей с высшим медицинским образованием в предыдущем году составил более 77 538 рублей. Это на 5 000 рублей больше, чем в предыдущем году (в 2021 году – более 72 444 рублей).
Зарплата медицинского персонала среднего звена составил более 39 108 рублей, в то время как младшие медработники получали в среднем 38 746 рублей. В сравнении с 2021 годом, их средние заработные платы составили 37 191 рублей и 36 631 рублей соответственно.
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Автор: Семен Подгорный
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