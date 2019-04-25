Кто в Башкирии может получить субсидию на оплату ЖКХ
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Жителям Башкирии полагается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в Минтруда РБ. Но не всем. Кто может рассчитывать на льготы?
Уточняется, что субсидия предоставляется тем гражданам, у которых нет задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
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