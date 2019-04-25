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Кто в Башкирии может получить субсидию на оплату ЖКХ

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / ЖКХ
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Кто в Башкирии может получить субсидию на оплату ЖКХ

Жителям Башкирии полагается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в Минтруда РБ. Но не всем. Кто может рассчитывать на льготы?

Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг в 2019 году в Башкортостане

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Итак, субсидию можно получить в том случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают определенную величину. Речь идет о максимально допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Для многодетных и неполных семей она составляет 13 процентов; для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет, — 16 процентов; для одиноко проживающих граждан в возрасте: мужчины — 60-69 лет, женщины — 55-69 лет, — 18 процентов; для других категорий граждан — 20 процентов.

Уточняется, что субсидия предоставляется тем гражданам, у которых нет задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

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