Кто в Башкирии может получить субсидию на оплату ЖКХ

Жителям Башкирии полагается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в Минтруда РБ. Но не всем. Кто может рассчитывать на льготы?



Итак, субсидию можно получить в том случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают определенную величину. Речь идет о максимально допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Для многодетных и неполных семей она составляет 13 процентов; для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет, — 16 процентов; для одиноко проживающих граждан в возрасте: мужчины — 60-69 лет, женщины — 55-69 лет, — 18 процентов; для других категорий граждан — 20 процентов.Уточняется, что субсидия предоставляется тем гражданам, у которых нет задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.