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Жители Башкирии могут получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ

Жители Башкирии могут получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ

11:53, 06 янв 2023

В Республике Башкортостан расходы по оплате жилищных и коммунальных услуг компенсируются отдельным категориям граждан в виде субсидии и ежемесячной денежной компенсации (ЕДК).



Право на получение ЕДК имеют льготные категории граждан - многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры. Право на предоставление субсидии могут получить граждане, чьи расходы на жилищно-коммунальных расходы превышают: для многодетных и неполных семей - 13% совокупного дохода семьи; для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет – 16%; для одиноко проживающих граждан, достигших возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет – 18%; для остальных категорий граждан - 20%. Допустим, если ежемесячный доход жителя (включая все выплаты и пособия) составляет 30 тысяч рублей, а платы за коммунальные расходы - 6200 рублей (более 20%), то он имеет право на субсидию. Если житель относится, допустим, к категории многодетной семьи, то при аналогичном доходе он может получать субсидию даже при расходах на ЖКУ в размере 4 тысячи рублей (то есть выше 13%).


Напомним, жители республики могут самостоятельно определить размер субсидии с помощью «Онлайн-калькулятора субсидий», размещенного на сайте министерства семьи, труда и социальной поддержки населения РБ, а также на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: ЖКХ
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