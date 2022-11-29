В Башкирии подорожает коммуналка с 1 декабря 2022 года

20:08, 29 ноя 2022

С 1 декабря в Башкирии подорожают коммунальные услуги. В Госкомитете по тарифам республики рассказали, как изменится плата.







Тарифы на электроэнергию повысятся на 9%, а газ — на 8,5%. За эти услуги вся республика будет платить одинаково. Водоснабжение, водоотведение, отопление, а также вывоз мусора подорожают на 9%, но не более. Эти тарифы могут разниться у региональных операторов.



— Предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%, — отметили в Госкомитете.



При этом повышение тарифов должно было произойти в июле 2023 года. По решению Правительства РФ, индексацию перенесли на декабрь. Следующее подорожание произойдет 1 июля 2024 года.





— Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных коммунальных услуг для населения, — объяснили в Госкомитете.

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