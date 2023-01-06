В Башкирии предупредили о повышении тарифов на услуги ЖКХ

12:00, 06 янв 2023

О повышении тарифов на брифинге в агентстве «Башинформ» рассказала председатель госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк. Она отметила, что в соответствии с постановлением правительства РФ для каждого региона был установлен предельный индекс — девять процентов. Кроме этого, предусмотрено двухпроцентное отклонение по муниципалитетам, но, в целом, по субъекту РФ повышение тарифов не должно превышать девять процентов.







— В соответствии с прогнозом социально-экономического развития индексация тарифов на газ составила 8,5 процента. В отношении других коммунальных услуг рост не превысил девять процентов, — проинформировала Светлана Бурдюк и добавила, что тарифы на газ и электроэнергию в республике являются едиными и дифференцируются в зависимости от направления применения, например, использование газа для приготовления пищи, а также в зависимости от типа населения — городское или сельское. Отдельные тарифы установлены на электроэнергию в домах с электрическими плитами.





Тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, на вывоз мусора утверждаются в отношении каждой ресурсоснабжающей организации. Например, в Уфе утверждено 10 тарифов на теплоснабжение.



— У нас есть ресурсонабжающие организации, у которых тарифы остались на уровне прошлого года, у некоторых — есть снижение тарифов на несколько процентов, — сказала Светлана Бурдюк. Она обратила внимание на то, что следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ произойдет только с 1 июля 2024 года. В следующем году индексация квартплаты не предусмотрена.

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