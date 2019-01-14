Стали известны тарифы за вывоз мусора в Стерлитамаке
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В соответствии с решением Правительства Республики Башкортостан региональный оператор «Эко-Сити» объявляет, что в зоне деятельности №3, в которую входят 4 города (в том числе и Стерлитамак) и 17 районов, будет взиматься пониженная плата от установленного тарифа.
В тех населённых пунктах, где до 1 января 2019 года уже был организован сбор и вывоз мусора, жители будут платить за новую услугу 70 рублей с человека в месяц. Там, где отходы ранее не вывозились, тариф составит – 35 рублей с человека в месяц.
Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, первые квитанции за январь на оплату новой коммунальной услуги жители региона начнут получать с 10 февраля. Суммы на оплату придут на тех же платёжках, что и за электроэнергию, или в квитанциях управляющих компаний, которые заключили прямой договор с регоператором. В другом случае оплату будет начислять управляющая компания. Квитанции в некоторые многоквартирные дома начнут поступать после 25 января.
В тех населённых пунктах, где до 1 января 2019 года уже был организован сбор и вывоз мусора, жители будут платить за новую услугу 70 рублей с человека в месяц. Там, где отходы ранее не вывозились, тариф составит – 35 рублей с человека в месяц.
Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, первые квитанции за январь на оплату новой коммунальной услуги жители региона начнут получать с 10 февраля. Суммы на оплату придут на тех же платёжках, что и за электроэнергию, или в квитанциях управляющих компаний, которые заключили прямой договор с регоператором. В другом случае оплату будет начислять управляющая компания. Квитанции в некоторые многоквартирные дома начнут поступать после 25 января.
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