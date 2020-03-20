История создания Общества рыбоводства и рыболовов в Уфе

17 октября в 1910 году в Уфе открыто Общество рыбоводства и рыболовов имени Сергея Тимофеевича Аксакова.



Рыбы в реках и озерах вокруг Уфы хватает, и кто умеет ее ловить, без добычи не остается. Но когда заглядываешь в архивные документы, читаешь литературу - диву даешься: окрестности нашего города были просто по-царски богаты.







На Белой, недалеко от села Нагаево, есть знаменитая Аксаковская яма. В былые времена осетровых отсюда доставляли возами! Да что ходить далеко. До нас дошли рисунки, на которых запечатлены парусники на Сутолоке. А в самой речке ловили... форель и хариуса. А они, как известно, любят кристально чистую воду...

"Октября 12-го дня (1807 г.) в Белой реке неподалеку от города поймана рыба белуга в 29 пудов" (432 килограмма).

"Рыбные ловли в городских водах в Михайловской даче получил чиновник Альбанов. Он единственный из уфимцев участвовал в торгах".

"Дема река глубокая (местами до 3 1/2 сажень) вследствие чего вода в ней кажется темной; в Деме много рыбы, как-то: сомов, щук, судаков, но встречаются даже белая рыба и стерлядь... Река Белая славится рыбой. Рыба здесь - очень вкусная. Бельские стерляди ценятся дороже волжских".









Вот что читаем в "Уфимской летописи":Кстати, в 1882-м году стерлядь в Уфе стоила 20-24 копеек за фунт, белуга - 15-20, судак - 10-20, сом - 8-12, лещ - 7-10, пеструшка (форель - Р.А.) - 4-10, щука - 4-6, карась - 3-6, язь - 3-5, сорожка - 1-1,5 и 3. Для сравнения: говядину первого сорта можно было купить за 10 копеек за фунт, второго сорта - за 7.Из "Журналов Уфимской городской думы" за 1900 год:Михайловская дача находилась на левом берегу Белой напротив нынешнего монумента Дружбы. Теперь это Кооперативная поляна.Александр Гуляев в книге "Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем)", изданной в 1914-м году, пишет:В 1908 году при участии пожизненного почётного члена Уральского общества любителей естествознания, действительного члена Русского Императорского географического общества, члена Вольного экономического общества, Императорского Российского общества рыбоводства и рыболовства Ивана Кучина создаются два рыбоводческих завода в Уфимской губернии. Один из них открыт в Уфе (позднее, в 1958-м, переименован в сиговый завод). Для надлежащего надзора и всяческого содействия рыборазведению по инициативе Ивана Васильевича в нашем городе создаётся Аксаковское общество рыбоводства. Под руководством Кучина впервые осуществлено искусственное оплодотворение икры белорыбицы, что послужило началом широчайшего её распространения в рыбоводческих хозяйствах.

В 1914 году в восьмом номере "Уфимского сельскохозяйственного листка" опубликовано объявление следующего содержания:

"Продажа мальков леща. В Аксаковском рыбоводном обществе продаются для лиц, желающих приобрести как посадочный материал для прудов, мальки леща размером от 2 до 3 вершков. Мальки продаются из рыбоводческого хозяйства общества. Обращаться следует в бюро Аксаковского общества: Уфа, Пушкинская ул., д. № 79".

Благодаря возросшему вниманию к экологии в той же Белой в наши дни рыбы стало больше - даже в черте города ловится стерлядь, можно наловить судака. Это, конечно, радует (бичом для рыболовов стала лишь низкая вода). А могут ли вернуться былые, изобильные, времена? Вполне, и все зависит от нас. Конечно, форели в Сутолоке мы уже не увидим, как не видим теперь и саму эту речку. Но уже есть случаи поимки в Белой осетров, а это хороший знак.