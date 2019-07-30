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Интернет-компания «Яндекс» может стать государственной

Добавлено: 30.07.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Интернет-компания «Яндекс» может стать государственной

Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» в ближайшее время может стать государственной. Такое мнение высказали аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал», комментируя внесенный в Госдуму резонансный законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Данный проект закона — это элемент давления на „Яндекс“ накануне предстоящих в ближайшие два месяца переговоров. Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения. В связи с этим переход контроля „Яндекс“ в руки государственного акционера выглядит неизбежным», — цитирует Forbes мнение аналитиков.
По предположениям экспертов, в роли государственного акционера «Яндекса» могут выступить «Газпром», Сбербанк, ВТБ и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций). Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
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В июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять «информационно значимыми» для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта — представитель фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, отмечает агентство Nation News.

Многочисленные сервисы «Яндекса», действующие в России и других странах, принадлежат головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Крупнейшим акционером Yandex N.V. является российский бизнесмен Аркадий Волож, с 2016 года имеющий также гражданство Мальты. Ему принадлежит 10,1 процента акций компании. Но за счет того, что бумаги холдинга поделены на два типа, он распоряжается 48,4 процента голосов. Остальные акции принадлежат топ-менеджерам, иностранным инвестфондам, а также торгуются на биржах.

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